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В Свислочи парень угнал открытую машину, но автомобиль заглох на глазах сотрудника милиции

В Свислочи парень угнал незапертый автомобиль, но по иронии судьбы машина заглохла на глазах бдительного сотрудника милиции.

По данным ведомства, в минувшее воскресенье внимание местного участкового инспектора привлек Audi: авто милиционеру было хорошо знакомо - так как принадлежало отцу подруги. Только за рулем был совсем другой человек - 19-летний местный житель. Когда машина перестала двигаться, участковый задержал водителя и вызвал ГАИ.

Выяснилось, что открытое авто с ключом в замке зажигания парню встретилось по пути домой после совместного с друзьями застолья. А воспользоваться случаем молодого человека подтолкнуло жуткое нежелание идти пешком.

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