В Свислочи парень угнал открытую машину, но автомобиль заглох на глазах сотрудника милиции

В Свислочи парень угнал незапертый автомобиль, но по иронии судьбы машина заглохла на глазах бдительного сотрудника милиции.



По данным ведомства, в минувшее воскресенье внимание местного участкового инспектора привлек Audi: авто милиционеру было хорошо знакомо - так как принадлежало отцу подруги. Только за рулем был совсем другой человек - 19-летний местный житель. Когда машина перестала двигаться, участковый задержал водителя и вызвал ГАИ.

