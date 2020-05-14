Авария в Свислочском районе: автопоезд врезался в автобус с пассажирами, четыре человека пострадали. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа и бригада медиков. По сообщению СК, сегодня около 6 часов утра в поселке Порозово при выезде со второстепенной дороги на перекресток МАН с цистерной и прицепом не уступил дорогу рейсовому транспорту сообщением Корнадь - Гродно, в результате произошло столкновение. В момент аварии в автобусе находились пятеро пассажиров, четверых отвезли в больницу. Одного после осмотра врачи отпустили домой. Все обстоятельства произошедшего выясняются, кроме того, назначен ряд экспертиз: они помогут понять, почему водитель грузовой машины совершил опасный маневр и повернул со второстепенной, не уступив дорогу автобусу.