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В Свислочском районе легковушка столкнулась с автобусом

В Свислочском районе произошло ДТП, один человек погиб, второй получил серьезные травмы. По информации ГАИ, произошло лобовое столкновение.

Водитель "ауди" на закруглении дороги потеряла контроль над машиной, выехала на встречку и врезалась в автобус МАЗ.

Шофер легковушки скончалась на месте, ее пассажирка - в больнице. Сообщается, что обе женщины были не пристегнуты.

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