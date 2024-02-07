В Свислочском районе легковушка столкнулась с автобусом

В Свислочском районе произошло ДТП, один человек погиб, второй получил серьезные травмы. По информации ГАИ, произошло лобовое столкновение.

Водитель "ауди" на закруглении дороги потеряла контроль над машиной, выехала на встречку и врезалась в автобус МАЗ.