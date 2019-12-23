В Свислочском районе поездом смертельно травмирован мужчина

По предварительным данным, вблизи станции "Нестеровичи" поезд совершил наезд на 49-летнего мужчину. По информации СК, мужчина за 20 метров до поезда неожиданно стал переходить пути. Машинист затормозил, однако столкновения избежать не удалось. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.