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В Свислочском районе поездом смертельно травмирован мужчина

По предварительным данным, вблизи станции "Нестеровичи" поезд совершил наезд на 49-летнего мужчину. По информации СК, мужчина за 20 метров до поезда неожиданно стал переходить пути. Машинист затормозил, однако столкновения избежать не удалось. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

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