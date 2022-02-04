В Свислочском районе за браконьерство задержаны два егеря

Два егеря задержаны за браконьерство в Свислочском районе. В доме одного из подозреваемых милиция обнаружила останки дикого животного и нож для разделывания туши. Выяснилось, мужчины накануне подстрелили благородного оленя. Злоумышленники забрали мясо себе, а рога продали за 100 долларов. Также у хозяина дома изъяли самогонный аппарат и более 500 литров самогонной браги.