В Тамбове мужчина похитил ребенка и бросился с ним под колеса

Совершенно чудовищная ситуация в Тамбове, где мужчина украл шестимесячного младенца из коляски и бросился с ним под колеса авто. По информации местного Следственного комитета, маму с ребенком увезла скорая. Малыша осмотрели врачи, которые диагностировали у него ушибы мягких тканей и отпустили домой. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Видеоинцидент опубликовали некоторые телеграм-каналы. Известно, в среду днем 34-летняя женщина гуляла с полугодовалым сыном, когда к ним подбежал неадекватный человек, выхватил ребенка, рванул к стоящей на светофоре Skodaи запрыгнул на капот. Водители, которые стали очевидцами, не растерялись и вышли разобраться с мужчиной. Местного жителя задержали, с ним сейчас проводят следственные действия, ему назначена психиатрическая экспертиза.