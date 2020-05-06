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В течение нескольких дней брала деньги из кассы, процесс был запечатлен камерами видеонаблюдения
Никак не камуфлировала свою деятельность, а весь процесс был запечатлен камерами видеонаблюдения. Очевидное преступление. Разобраться в деталях его совершения правоохранителям не составило труда. На сегодня кассир подозревается в краже выручки.
В Островецком районе администрация одного из местных магазинов обратилась в милицию с сообщением о недостаче денег. Как уже было сказано, видеонаблюдение помогло прояснить суть дела. К исчезновению выручки оказалась причастна контролер-кассир магазина. По версии правоохранителей, 20-летняя девушка в течение нескольких дней брала деньги из кассы. В общей сложности вышло 1760 рублей. Действиям девушки дана правовая оценка. Вернула она их работодателю или нет - не уточняется. Как и то, что толкнуло ее на такой сомнительный шаг.
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