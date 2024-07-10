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В центре Витебска автомобиль сбил лося

Лось попал под колеса автомобиля в центре Витебска. Видео инцидента слишком короткое, чтобы проанализировать все обстоятельства аварии. Машина ехала не слишком быстро и остановилась лишь после того, как сохатый оказался на капоте.

Очевидцы сообщили, что люди в авто не пострадали. Получил ли лось травмы, неизвестно.

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