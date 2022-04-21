В Тульской области мошенники чуть было не нажились на пенсионере, но в дело вовремя вмешались сотрудники банка. Они позвонили в полицию и рассказали о пожилом мужчине, который хотел снять со своего счета 150 тысяч рублей, но при этом сильно нервничал и был растерян. Потом и вовсе сообщил, что ему нужно посоветоваться с некими людьми, которые ждут его в машине на улице. Сотрудники филиала предположили, что это могут быть аферисты, и не прогадали.