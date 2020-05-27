Производили до 20 кг амфетамина ежемесячно. В Украине бойцы СБУ ликвидировали наркогруппировку. Среди четырех задержанных есть и сотрудник службы безопасности ведомства. Как службист СБУ оказался причастен к изготовлению амфетамина, предстоит выяснить силовикам. Правоохранители установили, что дельцы обустроили в Киеве несколько нарколабораторий в квартирах и гаражах. Клиентов искали через личные связи, в том числе и в криминальных кругах, а также через интернет-мессенджеры. Распространяли наркотик в Киевской области посредством закладок, а вот в другие регионы отправляли через частные почтовые сервисы. Во время обысков в нарколабораториях и помещениях фигурантов изъяты прекурсоры, реактивы, оружие, сами наркотики и психотропы. Все подозреваемые находятся под стражей. Продолжается досудебное следствие.