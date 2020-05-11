В Узденском районе пламя могло вспыхнуть из-за поджога

Такова одна из версий пожара на сенохранилище. Вчера вечером спасатели получили сообщение о ЧП в деревне Низок, горела постройка, в которой хранится сено. Крыша здания обрушилась. В результате пожара уничтожен сам склад и 10 тонн сена.