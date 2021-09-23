В Верхнедвинском районе утонули два рыбака. По информации СК, 18 сентября двое жителей Минска рыбачили на лодке на озере Лисно. Когда вечером они не вернулись на дачу к своему знакомому и перестали выходить на связь, он начал их искать. На следующий день местные жители нашли в воде тело одного из пропавших. Второго рыбака достали сотрудники ОСВОД через несколько дней. Для установления точной причины смерти мужчин назначены судебно-медицинские экспертизы.