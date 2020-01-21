Клиент, недовольный обслуживанием, или просто пьяный дебошир. В Витебске 18-летний парень устроил погром на кухне ресторана. По информации МВД, в заведение общепита молодой человек попал через служебный вход. Сотрудница ресторана попыталась самостоятельно выпроводить незваного посетителя, но вместо того, чтобы уйти, он принялся крушить все вокруг. Дебошир разбил кассовый аппарат и весы, повредил бытовую технику и стеклопакет, а также перевернул несколько столов. Утихомирить хулигана удалось лишь правоохранителям. Как позже выяснилось, перед погромом в ресторане молодой человек успел повредить два автомобиля, припаркованных неподалеку. Правоохранители подсчитали, что сумма ущерба от действий хулигана составила не менее 3,5 тысячи рублей. Как позже выяснилось, причиной такого агрессивного поведения парня стал алкоголь.