Порчу не сняла, чего нельзя сказать о золотом колечке. В Витебске 20-летняя девушка стала жертвой обмана гадалки. Барышня прогуливалась по городу, когда к ней подошла женщина с ребенком и предложила предсказать будущее. У собеседницы было всего 1,5 рубля, сия сумма ясновидящую, конечно, не устроила. Она обратила внимание на украшение молодой особы и пустила в ход стандартную легенду - мол, на девушке лежит порча. А, чтобы ее снять, для магического ритуала необходимо колечко.