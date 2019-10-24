В Витебске аферисты присылали людям отвертки под видом дорогостоящей дрели

В Витебске несколько человек попались на удочку аферистов, которые под видом дорогой дрели присылали клиентам отвертки. Милиция уже реагирует на происходящее. Схема, по которой работали жулики, выглядела во всех случаях одинаково. В интернете размещалось объявление о продаже дорогостоящего инструмента со скидкой 50 %. Для того чтобы получить акционный товар, покупателям нужно было лишь оплатить его наложенным платежом. Посылки действительно приходили, но вместо дорогих дрелей там были дешевые отвертки, а бонусом прилагался антистрессовый тренажер.