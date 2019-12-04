В Витебске едва не сгорело деревообрабатывающее предприятие

В одном из цехов горели топливные гранулы. Сообщение о возгорании на территории одной из частных компаний поступило в МЧС ночью. Прибывшие спасатели наблюдали сильное задымление. Как оказалось, пожар вспыхнул в одном из помещений, где производят биотопливо. Серьезных последствий удалось избежать - пожарные оперативно ликвидировали огонь. Никто не пострадал. Повреждена крыша и 1 тонна гранул. Предварительные версия пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей или печного оборудования.



