В Витебске из окна частного дома выпал ребенок

В Витебске из окна частного дома выпал 6-летний мальчик. Ребенок, находясь в детской комнате на втором этаже, оперся на москитную сетку и выпал из окна. В тот момент дома вместе с мальчиком были его отец и старший брат, но они находились в другой комнате.