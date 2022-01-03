Не проехал мимо беды. В Витебске милиционер спас на пожаре хозяина частного дома. ЧП произошло глубокой ночью, когда младший сержант милиции конвойной роты возвращался домой. Он увидел девушку на дороге, которая махала рукой и просила о помощи. С пострадавшим милиционер дождался медиков, которые госпитализировали мужчину. Вскоре пожар был ликвидирован спасателями. Одна из версий возгорания - неисправность печного отопления.