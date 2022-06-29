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В Витебске молодая пара похитила человека - хотели переписать на себя его квартиру
Похитили человека, чтобы переписать на себя квартиру. История произошла в Витебске. Семейная пара - 25-летний мужчина и его супруга чуть постарше - нашли жилище с долгами за коммуналку. Хозяину части метров обещали помочь с выплатой, если тот оформит свою половину на них. Собственно говоря, тут все прошло без сучка, без задоринки. Проблемы возникли с владелицей второй части недвижимость. Женщина напрочь отказывалась продавать свое и переезжать в деревню, где уже жил ее бывший муж. Тогда серые риелторы пошли на уловку и предложили ей помочь с обменом просроченного паспорта.
Правоохранители предполагают, что данный эпизод не единственный в криминальных делишках супругов. Если вы стали жертвой этих людей, сообщите в милицию.
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