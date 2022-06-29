ЧПЗона X

В Витебске молодая пара похитила человека - хотели переписать на себя его квартиру

Похитили человека, чтобы переписать на себя квартиру. История произошла в Витебске. Семейная пара - 25-летний мужчина и его супруга чуть постарше - нашли жилище с долгами за коммуналку. Хозяину части метров обещали помочь с выплатой, если тот оформит свою половину на них. Собственно говоря, тут все прошло без сучка, без задоринки. Проблемы возникли с владелицей второй части недвижимость. Женщина напрочь отказывалась продавать свое и переезжать в деревню, где уже жил ее бывший муж. Тогда серые риелторы пошли на уловку и предложили ей помочь с обменом просроченного паспорта.

Правоохранители предполагают, что данный эпизод не единственный в криминальных делишках супругов. Если вы стали жертвой этих людей, сообщите в милицию.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все