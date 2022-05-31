В Витебске на пожаре, а в Молодечно при ликвидации аварии понадобилась помощь спасателей

На пожаре в Витебске работники МЧС спасли мужчину и женщину, а в Молодечно при ликвидации аварии также понадобилась помощь спасателей. Это статистика от МЧС, подробности у Карины Пашковой.

Орша

На пожаре в Орше травмирована пенсионерка. О ЧП в частном доме сигнал на линию 101 поступил около 4 часов утра. На момент приезда спасателей в постройке стоял плотный дым. Известно, что жильцы (двое пенсионеров) самостоятельно вышли на улицу до приезда огнеборцев. Позже их осмотрели медики, женщину с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали. Пожар был ликвидирован оперативно, однако материального ущерба избежать не удалось. Повреждено имущество на кухне, закопчено помещение. Специалисты выясняют причину инцидента, одна из версий - короткое замыкание электропроводки.

Витебск

Две версии пожара в Витебске. Там горела квартира. Неосторожность при курении и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Накануне вечером спасателям позвонила женщина и сообщила, что в их доме возможно возгорание, чувствуется запах дыма. На месте сотрудники МЧС разобрались, в какой из квартир случилось возгорание, попали в помещение. На кухне они обнаружили мужчину, пострадавший был без сознания. Его вынесли огнеборцы на свежий воздух, а потом передали медикам. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" мужчину госпитализировали. Спасатели осмотрели соседние квартиры, в одной из них также стоял плотный дым. Хозяйка, женщина-инвалид, сама выйти не могла, ей помогли бойцы МЧС. Как выяснилось позже, жилище, где произошел пожар, мужчина арендовал. В момент загорания он спал, проснулся от звука пожарного извещателя. Добрался до кухни, где и потерял сознание.

Гродненский р-н

Мужчина получил ожоги во время тушения пожара в Гродненском районе. О ЧП сообщили соседи. Они рассказали, что на одном из подворий в деревне пламенем охвачена крыша строения, внутри может быть человек. Возгорание ликвидировали бойцы МЧС. Оказалось, что на даче был 65-летний хозяин. В какой-то момент он почувствовал запах гари и увидел пламя, которое охватило веранду. Сам попытался вступить в схватку со стихией, но получил ожоги и был госпитализирован. Предварительно, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.

Жодино

Помощь спасателей понадобилась пострадавшей в аварии женщине-пассажиру. Она оказалась заблокирована в салоне авто. ДТП случилось в Жодино накануне. Столкнулись две легковушки - Volkswagen и Lada. Водители не пострадали, а вот пассажира вызволяли сотрудники МЧС с помощью специального инструмента. После пострадавшую отвезли в больницу.

Молодечно

В Молодечно спасатели вызволяли пострадавших в ДТП. Столкнулись грузовик и легковушка Renault. Водитель и пассажир последнего были зажаты в авто. С помощью специнструмента двух человек сотрудники МЧС вызволили, пострадавших передали медикам. Позже врачи констатировали смерть пассажира. Водитель грузовика не пострадал.



