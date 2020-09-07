В Витебске на скамье подсудимых трое мужчин, которые вынуждали потерпевших к продаже жилья

В Витебске на этой неделе вынесут вердикт по делу о вымогательстве и мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых трое мужчин 32, 43 и 48 лет. По данным следствия, с мая 2010 года по июнь 2019 под разными предлогами они склоняли потерпевших к продаже своего жилья в областном центре. Всего по уголовному делу установлено 8 фактов. Банду характеризуют жесткие методы.



Так, в одном случае потерпевшего избили, накачали неизвестными препаратами и заставили продать квартиру. В другом случае жителя Витебска напоили спиртным, после чего инсценировали убийство и изнасилование. Обвиняемые вложили в руку уснувшего мужчины нож и уговорили еще двух человек разыграть его - мужчине измазали кетчупом одежду, сымитировав убийство, а женщину уговорили сыграть роль жертвы изнасилования. Затем один из обвиняемых представился сотрудником милиции и убедил потерпевшего, что он совершил преступления. Ряженый "милиционер" предложил мужчине передать ему деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. Потерпевший был вынужден подписать доверенность на продажу квартиры на незнакомого человека, который впоследствии ее продал, а деньги передал обвиняемым.



Еще в одном случае перед 51-летним мужчиной инсценировали сцену, якобы в его дворе нашли банку с драгоценностями. Обвиняемые убедили его продать находку. А после появился якобы владелец и обвинил потерпевшего в хищении. Жертву впоследствии избили, требуя возврата мнимого долга в 20 тысяч долларов США. Общий ущерб по уголовному делу составил почти 200 тысяч рублей. Ожидается, что приговор будет вынесен уже в ближайшие дни.



