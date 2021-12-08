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В Витебске начальник и мастера ЖЭУ на протяжении полугода занимались хищением бензина и дизеля
08.12.2021
11:46
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