В Витебске оперативники уголовного розыска задержали местного жителя по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений, оказавшихся несовместимыми с жизнью для 60-летнего мужчины. Роковой конфликт между родственниками произошел в минувший четверг. Незадолго до трагедии, как предварительно выяснили в милиции, ныне погибший занимался ремонтом в квартире своего 30-летнего племянника. Однако хозяину выполненная работа, судя по всему, не понравилась.