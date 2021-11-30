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В Витебске оперативники уголовного розыска задержали местного жителя по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений
В Витебске оперативники уголовного розыска задержали местного жителя по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений, оказавшихся несовместимыми с жизнью для 60-летнего мужчины. Роковой конфликт между родственниками произошел в минувший четверг. Незадолго до трагедии, как предварительно выяснили в милиции, ныне погибший занимался ремонтом в квартире своего 30-летнего племянника. Однако хозяину выполненная работа, судя по всему, не понравилась.
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