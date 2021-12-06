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В Витебске оперативники задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Марихуана и гашиш - в домашнем тайнике. В Витебске оперативники задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Примечательно, что вышли на него во время отработки молодежных тусовок. Как сказано в сообщении МВД, 33-летнего местного жителя взяли недалеко от одного из развлекательных центров города. В квартире мужчины было обнаружено и изъято почти 2 грамма гашиша и около 4 граммов марихуаны. Наркотик изъяли, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Милиция проверяет его по фактам продажи зелья на территории областного центра. Известно, что задержанный работает слесарем на одном из витебских предприятий.

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