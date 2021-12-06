3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
В Витебске оперативники задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
Марихуана и гашиш - в домашнем тайнике. В Витебске оперативники задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Примечательно, что вышли на него во время отработки молодежных тусовок. Как сказано в сообщении МВД, 33-летнего местного жителя взяли недалеко от одного из развлекательных центров города. В квартире мужчины было обнаружено и изъято почти 2 грамма гашиша и около 4 граммов марихуаны. Наркотик изъяли, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Милиция проверяет его по фактам продажи зелья на территории областного центра. Известно, что задержанный работает слесарем на одном из витебских предприятий.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов