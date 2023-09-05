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В Витебске отвергнутый кавалер разгромил квартиру возлюбленной
Так не доставайся же никому - видимо так подумал отвергнутый кавалер и разгромил жилище возлюбленной. Прежде дама сообщила бойфренду о расставании. Но мужчина надежды не терял и продолжал бороться за сердце девушки. Помогал ей с ремонтом в квартире. К слову, там уже поселился ее новый ухажер.
Когда экс-кавалер понял, что добиться желаемого не сможет, пошел на крайние меры. Прежде фигурант изрядно выпил и отправился на дело. Пока хозяев не было дома, он пробрался в жилище и начал громить все, что попадалось под руку.
Когда домой вернулась хозяйка, она немедленно обратилась за помощью к правоохранителям. На месте эксперт обнаружил следы пальцев рук злоумышленника, так удалось выйти на мужчину.
На счету у 39-летнего жителя Витебска уже имеется судимость и административные протоколы.Но в этот раз бывшая возлюбленная дебошира отказалась писать на него заявление и привлекать к ответственности за погром.
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