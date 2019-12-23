В Витебске подросток попался на автоаферах

Уже известно, что клиентами парня стали 8 человек, но правоохранители не исключают, что это не предел. Если и вы попались на удочку хитреца, обратитесь в милицию. Как сообщили в УВД, 17-летний юноша находил в интернете объявления о продаже машин, согласовывал встречу с владельцем, а после договаривался о сделке. Иногда купец давал небольшой задаток, но чаще просил подождать с оплатой. Авто парень выбирал недорогие, стоимостью от шестисот до двух тысяч рублей. После того, как торговцы соглашались на условия юного покупателя, подросток искал машинам новые руки.



