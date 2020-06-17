В Витебске загорелась квартира в многоэтажке. Предварительная причина - короткое замыкание телевизора

Помощь спасателей понадобилась в Витебске.Там произошел пожар в квартире многоэтажки. В момент ЧП в жилище находились хозяйка и ее гостья. Из дымовой ловушки подруг вывели на свежий воздух огнеборцы, эвакуация соседей не понадобилась. Одна из женщин госпитализирована с диагнозом "отравление продуктами горения". Кроме того, пламя значительно повредило имущество: закопчены стены, потолок и мебель. Точную причину возгорания установят эксперты. По предварительной версии, произошло короткое замыкание телевизора.