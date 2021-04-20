В Витебске расследуется уголовное дело о насилии в отношении бойца ОМОНа

Нанес удары деревянным брусом с набитыми гвоздями бойцу ОМОНа. В Витебске расследуется уголовное дело о насилии. В милицию поступило сообщение от местного жителя, который пожаловался, что сосед громко слушает музыку. Милиционеры прибыли по указанному адресу, дверь открыл 28-летний мужчина. Он стал вести себя вызывающе, оскорбляя милиционеров, а после решил разобраться с соседом-обидчиком.