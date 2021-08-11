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В Витебске разыскивают трех людей, которые могут быть причастны к краже.
В милицию обратился житель областного центра и рассказал, что у него после похода в магазин пропал кошелек с деньгами. Как установили оперативники, кошелек мужчина оставил в корзине, когда выбирал покупки. Его вещи привлекли внимание неизвестную компанию с коляской. Мужчина и две его спутницы нашли деньги и забрали их себе. Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где находятся подозреваемые или опознали их, просьба сообщить в милицию. Номера телефонов: /0212/ 66 26 17, /29/ 514 11 81, /29/ 310 99 02 или 102.
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