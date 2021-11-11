В Витебске родственники вымогали деньги у своего престарелого соседа по подъезду - их задержали

Семейный подряд несколько лет вымогал пенсию у соседа. Оперативники задержали 69-летнего жителя Витебска и двух его сыновей. Как выяснилось, родственники отбирали деньги у своего престарелого соседа по подъезду. Обратиться в милицию тот отважился лишь после того, как наглость его обидчиков перешла все границы. Подозреваемых задержали во время очередного побора. Возбуждено уголовное дело за вымогательство.