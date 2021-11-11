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В Витебске родственники вымогали деньги у своего престарелого соседа по подъезду - их задержали

Семейный подряд несколько лет вымогал пенсию у соседа. Оперативники задержали 69-летнего жителя Витебска и двух его сыновей. Как выяснилось, родственники отбирали деньги у своего престарелого соседа по подъезду. Обратиться в милицию тот отважился лишь после того, как наглость его обидчиков перешла все границы. Подозреваемых задержали во время очередного побора. Возбуждено уголовное дело за вымогательство.

Выяснилось, накануне пенсии злоумышленники отнимали у заявителя паспорт, а затем вместе направлялись получать деньги. Под угрозой насилия владелец передавал обидчикам большую часть выплат, а когда отказывался - его избивали.
Анна Лебедева, оперуполномоченный Октябрьского РОВД Витебска

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