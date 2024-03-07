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В Витебске сотрудник милиции помешала пенсионерке перечислить мошенникам 5,5 тыс. рублей

В Витебске милиционер сэкономила женщине 5,5 тысяч рублей. Во время дежурства в банке сотрудник Департамента охраны обратила внимания на взволнованную пенсионерку. Она постоянно говорила по телефону, подошла к терминалу, достала пачку денег и попыталась их положить на счет. Милиционера насторожил тот факт, что женщина действует будто бы под диктовку.

Граждане не хотят идти на контакт с сотрудниками органов внутренних дел и сотрудниками банка, потому что они запуганы, им говорят, что за разглашение информации их ожидает еще и штраф.
Виктория Киприченко, милиционер батальона милиции Октябрьского отдела г. Витебска Департамента охраны

Милиционер подошла к пенсионерке и поинтересовалась, что она собирается делать. А услышав историю о том, что клиент переводит деньги на безопасный счет, смогла убедить 64-летнюю женщину, что это мошенники. Пенсионерка передала телефон милиционеру, почти сразу звонок прервался.

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