В Витебске сотрудник милиции помешала пенсионерке перечислить мошенникам 5,5 тыс. рублей

Граждане не хотят идти на контакт с сотрудниками органов внутренних дел и сотрудниками банка, потому что они запуганы, им говорят, что за разглашение информации их ожидает еще и штраф.

Виктория Киприченко, милиционер батальона милиции Октябрьского отдела г. Витебска Департамента охраны