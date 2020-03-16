В Витебске студентка присвоила чужой букет из 37 роз

Наглядная история о том, что девушкам порой просто необходим букет цветов. Настолько необходим, что они даже готовы забрать чужой. Именно так и случилось в кафе в Витебске. В милицию обратилась дама, которая отмечала в заведении свой день рождения. Когда праздник закончился, исчез и ее букет из 37 роз. Позже милиционеры выяснили, что красивый букет приглянулся еще одной девушке - 22-летней студентке. Она и прихватила его с собой. К слову, стоимость цветов - более 100 рублей. Следователи уже возбудили уголовное дело.



