В Витебске задержали двоих несовершеннолетних закладчиков психотропов

Во время очередной криминальной вылазки юные наркоторговцы были задержаны с поличным возле одного из тайников, в который только что заложили мефедрон. По уточнению экспертов, в 20 изъятых закладках содержалось почти 42 г этого наркотика. Подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Надежда Касперович, официальный представитель УВД Витебской области