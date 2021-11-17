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В Витебске задержали двоих несовершеннолетних закладчиков психотропов
В Витебске задержаны двое наркоторговцев. Сначала в поле зрения оперативников попал 15-летний юноша. На него вышли во время разработки одного интернет-магазина по продаже зелья. Как выяснили оперативники, он несколько месяцев назад устроился работать закладчиком. Дальше оказалось, что подозреваемый работает в тандеме с 16-летней знакомой. Молодые люди делали закладки на территории всего областного центра. Сыщики выяснили, что подростки специализировались на бесконтактной реализации психотропов.
Во время очередной криминальной вылазки юные наркоторговцы были задержаны с поличным возле одного из тайников, в который только что заложили мефедрон. По уточнению экспертов, в 20 изъятых закладках содержалось почти 42 г этого наркотика. Подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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