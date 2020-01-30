Помог знакомой и себе. В Витебске задержали мужчину по подозрению в краже крупной суммы денег из сейфа. В милицию обратилась пенсионерка из областного центра. Она сообщила, что из хранилища в ее квартире пропали около 7 тысяч долларов и золотые украшения. Оказалось, что сама кража произошла еще полгода назад, но за помощью женщина обратилась только сейчас. Выяснилось, что витебчанка живет на две страны, и в августе прошлого года во время очередного визита на родину женщина попросила давнего знакомого помочь с настройкой компьютера оборудования.



Подозреваемый рассказал, что деньги он потратил на дорогостоящую компьютерную технику. А от драгоценностей избавился оригинальным способом, подбросив их на крыльцо одной из церквей. Впрочем, благотворительный порыв следователи не оценили - возбуждено уголовное дело.



