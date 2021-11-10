В Витебске задержали насильника

В милицию города Витебска обратилась 55-летняя женщина, которая и рассказала о нападении неизвестного. По словам потерпевшей, мужчина напал сзади, повалил на землю, закрыл рукой рот. Что было бы дальше, неизвестно, насильника спугнул коллега потерпевшей. Мужчина убежал, но через несколько часов был задержан.