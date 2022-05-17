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В Витебске задержали подозреваемого в педофилии
В Витебске задержали подозреваемого в педофилии. Более полугода этот человек измывался над детьми своей сожительницы. В поле зрения сотрудников отдела нравов попал 30-летний неработающий житель областного центра. По информации правоохранителей, мужчина с сентября 2021 по май 2022 года неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних детей своей знакомой. Оперативники выяснили, что подозреваемый познакомился с матерью мальчиков ирегулярно приходил к ней домой. Когда та уходила на работу, он оставался с детьми и удовлетворял свои извращенные потребности.
Подробности еще одной жуткой истории рассказали следователи Минской области. Установлено, что на протяжении почти десяти лет - с 2012 по 2021 год -42-летний житель Минского района издевался, домогался и насиловал своих приемных детей. Как отмечают в СК, количество эпизодов шокирует и исчисляется десятками. Потерпевшие по делу - ныне 16-летний парень и 20-летняя девушка.
На основании собранных по делу доказательств жителю Минского района предъявлено обвинение по ряду статей - от истязания и угрозы убийством до изнасилования. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.