В Витебске задержали подозреваемого в педофилии. Более полугода этот человек измывался над детьми своей сожительницы. В поле зрения сотрудников отдела нравов попал 30-летний неработающий житель областного центра. По информации правоохранителей, мужчина с сентября 2021 по май 2022 года неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних детей своей знакомой. Оперативники выяснили, что подозреваемый познакомился с матерью мальчиков ирегулярно приходил к ней домой. Когда та уходила на работу, он оставался с детьми и удовлетворял свои извращенные потребности.