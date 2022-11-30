ЧПЗона X

В Витебске задержан водитель грузовика, скрывшийся с места ДТП. В аварии пострадали мама и годовалый ребенок

В Витебске задержан водитель грузовика, скрывшийся с места аварии, где пострадали мама и годовалый ребенок.

Накануне днем на закруглении дороги МАЗ с прицепом занесло на встречную, из-за чего многотонная машина налетела на "Рено-Логан" и поехала дальше по маршруту.

Пострадавших госпитализировали, вскоре 49-летнего шофера задержали, автомобиль принадлежит организации Новополоцка.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все