В Витебске жулик забрал чужое имущество из камеры хранения в магазине

Взяли по горячим следам жулика, который забрал чужое имущество из камеры хранения в магазине. Инцидент случился в Витебске. В одном из маркетов женщина совершала покупки, свой рюкзак с вещами и деньгами, всего 220 рублей, оставила в камере хранения. Когда вернулась, сумки уже не было, а ячейка открыта. Дама обратилась за помощью в милицию. Оперативники изучили записи с камер наблюдения, оказалось, вещи забрал некий посетитель. Он открыл хранилище, подбирая ключи. Вскоре фигуранта задержали. Это 57-летний работник одного из частных предприятий города. Позже мужчина рассказал правоохранителям, где спрятал чужие вещи. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.