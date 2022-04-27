В Витебском районе ограбили частный дом - о нападении сообщила перепуганная женщина
В Витебском районе неизвестные ограбили частный дом. Злоумышленников оперативно задержали. О нападении сообщила перепуганная женщина. Она рассказала, что в ее жилище проникли двое мужчин. Они были одеты во все черное, а лица были скрыты балаклавами. Грабители требовали деньги и драгоценности. В момент нападения в доме также были три ребенка.
Испугавшись за детей, хозяйка передала налетчикам 400 долларов, три золотых кольца, цепочку и дорогие золотые часы. Добычей преступников стали деньги и ценности на сумму 18 тысяч рублей.
Впрочем, уже в скором времени их личности установили. Грабителями оказались два неработающих жителя Витебска 22 и 23 лет. Оба задержаны.
Мужчины рассказали, что тщательно готовились к преступлению. Заранее выбрали дом, который находился на отдалении от остальных, продумали пути отхода. Ночной визит в чужой дом закончился для витебчан возбуждением уголовного дела.