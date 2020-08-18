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В Витебском районе помощь спасателей понадобилась пострадавшим в ДТП
Авария случилась в деревне Барышино. Автомобиль "Альфа-Ромео" съехал в кювет и перевернулся. В салоне на заднем сиденье оказался зажат водитель. Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего и передали бригаде медиков. После осмотра с травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу.
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