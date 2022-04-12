В Витебской области у водителя изъяли крупную партию металлолома - отсутствовали документы

Крупную партию лома черного и цветных металлов изъяли в Витебской области. Оперативники службы БЭП совместно с дорожной милицией остановили MAN с полуприцепом. При осмотре фуры милиционеры обнаружили более 7 тонн черного и свыше 15 тонн лома цветных металлов. Соответствующих документов на вывоз груза из страны у водителя не было. Общая сумма груза 42,5 тысячи рублей. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Жителя пригорода Витебска могут оштрафовать на 960 рублей.