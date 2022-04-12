3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
В Витебской области у водителя изъяли крупную партию металлолома - отсутствовали документы
Крупную партию лома черного и цветных металлов изъяли в Витебской области. Оперативники службы БЭП совместно с дорожной милицией остановили MAN с полуприцепом. При осмотре фуры милиционеры обнаружили более 7 тонн черного и свыше 15 тонн лома цветных металлов. Соответствующих документов на вывоз груза из страны у водителя не было. Общая сумма груза 42,5 тысячи рублей. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Жителя пригорода Витебска могут оштрафовать на 960 рублей.
Изъятая партия металла стала самой крупной в этом году. С января правоохранители только в Витебской области конфисковали более 43 тонн лома, который перевозили без сопроводительных документов.