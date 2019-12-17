В Волковыске водитель получил ожоги, когда пытался потушить автомобиль. Грузовик вспыхнул прямо во время движения. Инцидент случился на пересечении улиц 129-ой Орловской дивизии и зенитчиков. Шофер попытался побороть огонь своими силами, но был травмирован. С ожогами его госпитализировали. Пожар ликвидировали сотрудники МЧС. Стихия оставила след, повредив салон, моторный отсек, кузов и холодильную установку. Предположительно огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки.