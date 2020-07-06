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В Волковысском районе мужчина получил ожоги, спасая дом от огня
Сообщение спасателям поступило вчера вечером. О возгорании сообщил сам хозяин участка из деревни Дрогичаны. За несколько минут деревянный дом превратился в огненный факел. Пенсионер пытался его потушить, но пострадал. С ожогами 20 % тела в тяжелом состоянии его доставили в реанимацию больницы. Огнем уничтожена крыша, перекрытие деревянной части дома, повреждены стены и мебель. В этом случае также одна из основных причин - неосторожное курение.
Жесткая посадка частного Ми-2 под Ростовом. Экипаж вертолета выполнял полевые работы в районе поселка Кирсалово. На борту находились двое. Бортмеханик погиб, за жизнь пилота борются медики. Предварительная причина ЧП - отказ двигателя.
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