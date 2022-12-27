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В Воложинском районе мужчина избил иностранца и бросил его умирать
В СК расследуют уголовное дело об убийстве в Воложинском районе - подозреваемый избил иностранца и бросил его умирать. В милицию поступило сообщение, что в деревне Малое Запрудье на обочине обнаружен труп мужчины. Прибывшие оперативники начали отрабатывать версию о ДТП, но вскоре исключили ее. Оказалось, что трагедии предшествовало застолье, и как часто это бывает, пьяна драка.
Сыщики установили, что накануне 39-летний погибший, уроженец соседней страны, распивал спиртные напитки с 29-летним местным жителем. После застолья хозяин решил проводить гостя. По дороге между ними возникла ссора, переросшая в драку. Мужчина избил иностранца и скрылся, бросив его умирать. Милиционеры задержали фигуранта по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.
Фото:pixabay.com
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