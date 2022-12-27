В Воложинском районе мужчина избил иностранца и бросил его умирать

В СК расследуют уголовное дело об убийстве в Воложинском районе - подозреваемый избил иностранца и бросил его умирать. В милицию поступило сообщение, что в деревне Малое Запрудье на обочине обнаружен труп мужчины. Прибывшие оперативники начали отрабатывать версию о ДТП, но вскоре исключили ее. Оказалось, что трагедии предшествовало застолье, и как часто это бывает, пьяна драка.