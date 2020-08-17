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В Вороновском районе пенсионер получил ожоги при самостоятельном тушении пожара
Пострадал, когда спасал свой дом. В Вороновском районе пенсионер получил ожоги при самостоятельном тушении пожара. Оказывается, хозяин в момент ЧП находился в доме. Почувствовав запах дыма, мужчина зашел в соседнюю комнату и увидел, что горит кровать. Мужчина попытался сбить пламя, но не смог это сделать. Бригада медиков увезла пострадавшего в больницу. Пожар был локализован и ликвидирован профессионалами. В результате огнем повреждены перекрытие, стены и имущество. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.
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