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Задержан минчанин, который забирал деньги у пенсионеров для телефонных мошенников

Работал на телефонных мошенников. В Минске задержан местный житель, который забирал деньги у пенсионеров. Достоверно известно, что жительница Скиделя передал фигуранту около 10 тысяч долларов и более 11 тысяч евро. Потерпевшая поверила в выдуманную историю о ДТП и была уверена, что спасает свою дочь от уголовной ответственности.

В милиции просят не вестись на уловки мошенников. Не бойтесь перезвонить родственнику, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. С юридической точки зрения курьеры несут такую же ответственность за мошенничество, как и сами организаторы аферы.

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