Задержан минчанин, который забирал деньги у пенсионеров для телефонных мошенников

Работал на телефонных мошенников. В Минске задержан местный житель, который забирал деньги у пенсионеров. Достоверно известно, что жительница Скиделя передал фигуранту около 10 тысяч долларов и более 11 тысяч евро. Потерпевшая поверила в выдуманную историю о ДТП и была уверена, что спасает свою дочь от уголовной ответственности.