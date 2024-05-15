В Заславле пьяный байкер не справился с управлением и опрокинул мотоцикл

По предварительной информации, 22-летний водитель мотоциклаEnduroехал по улице Минской в Заславле. По прямой лихач слишком разогнался и не справился с управлением. Байк опрокинулся, из-за чего сам мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.