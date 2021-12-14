В Заводском районе Минска на мусороперерабатывающем заводе нашли младенца - милиция ищет очевидцев

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление, а также возможных очевидцев и свидетелей. Органам внутренних дел важна любая информация, способствующая раскрытию убийства, в связи с чем возникла необходимость обратиться за помощью к гражданам. Обратите внимание на лиц, с которыми вы проживаете в одном подъезде либо доме, а также на тех, кто окружает вас. Если вы видели беременную женщину, которая впоследствии изменила свое место жительства, либо у нее прошли признаки беременности, а с ребенком ее не видят, просьба сообщить данную информацию в милицию.

Дмитрий Шолох, начальник отдела по раскрытию особо тяжких и тяжких преступлений против личности УУР КМ ГУВД Минска