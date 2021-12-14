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В Заводском районе Минска на мусороперерабатывающем заводе нашли младенца - милиция ищет очевидцев
Столичная милиция просит помочь разобраться в обстоятельствах смерти новорожденной девочки и найти виновных в совершении преступления. Как ранее сообщали следователи, тело младенца нашли 25 ноября этого года на мусороперерабатывающем заводе в Заводском районе столицы - к тому моменту признаков жизни малышка уже не подавала. Как позже выяснилось, девочка умерла не своей смертью - это подтвердили результаты судмедэкспертизы. По данному факту следствие уже возбудило уголовное дело.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление, а также возможных очевидцев и свидетелей. Органам внутренних дел важна любая информация, способствующая раскрытию убийства, в связи с чем возникла необходимость обратиться за помощью к гражданам. Обратите внимание на лиц, с которыми вы проживаете в одном подъезде либо доме, а также на тех, кто окружает вас. Если вы видели беременную женщину, которая впоследствии изменила свое место жительства, либо у нее прошли признаки беременности, а с ребенком ее не видят, просьба сообщить данную информацию в милицию.
Номера телефонов, по которым правоохранители ждут звонка, - 029 356 02 02 или 102. За любую информацию, которая поможет в расследовании уголовного дела и установлении подозреваемых, в милиции обещают вознаграждение.
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