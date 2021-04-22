В Зельвенском районе сотрудники Госинспекции животного и растительного мира задержали браконьера

Нерест в разгаре. Тем временем за три недели у браконьеров изъяли 1300 сетных орудий лова - это подъемники, экраны, мережи и, конечно же, сети. Их общая длина почти 50 километров. Пока рыба нерестится, недобросовестные добытчики ловят момент. Так, например в Зельвенском районе сотрудники Госинспекции животного и растительного мира задержали местного жителя. Он сетью выловил 44 кг водных обитателей. В основном - отборный карась. К слову, спрос с браконьеров в период нереста вырастает троекратно.



Нашли защитники флоры и фауны притопленную сеть, а позже в доме у нарушителя обнаружили еще 6 сетей и порох. Примечательно, что 4 года назад жителя Зельвы привлекали за незаконную охоту. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное рыболовство.