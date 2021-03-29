3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
В Жабинковском районе Брестской области обнаружено 10 тонн спирта в канистрах
Оперативники из 3 областей страны смогли выявить и перекрыть канал поставки контрафактного спирта из России. Так, в Жабинковском районе Брестской области в полуприцепе фуры было обнаружено 10 тонн жидкости в канистрах. При этом груз везли без каких-либо сопроводительных документов. Установлено, что спирт в будущем планировали продать.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП